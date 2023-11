クリックでユニットを生産し移動・戦闘指示を出すストラテジーゲーム「Zero-K」

・関連記事

シヴィライゼーションっぽいシミュレーションにカードデッキ構築を組み合わせサクッと1時間ぐらいで決着する1~10人プレイ可能な「Hexarchy」プレイレビュー - GIGAZINE



村開拓シミュの面白いところだけ繰り返し遊べるローグライト・シティビルダー「Against the Storm」プレイレビュー、得意不得意や食事の好みが違う種族を率いて自然の脅威に立ち向かえ - GIGAZINE



自動車・飛行機・船などをリアルな動きでシミュレーションできてぶっ壊れる様子も確認できるゲーム「Rigs of Rods」 - GIGAZINE





2023年11月24日 00時07分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.