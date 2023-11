2023年11月10日 06時00分 ソフトウェア

IoTメーカー・Chamberlainがサードパーティー製アプリによるアクセスをブロック



スマートホーム端末ブランドである「Liftmaster」「Chamberlain」「Merlin」「Grifco」を展開するChamberlainグループが、ガレージのドアを自動で開ける製品「myQ」の「不正使用」があると非難する声明を発表し、サードパーティー製アプリからのアクセスをブロックしています。



Chamberlain Group | A Message About our Decision to Prevent Unauthorized Usage of myQ

https://chamberlaingroup.com/press/a-message-about-our-decision-to-prevent-unauthorized-usage-of-myq





Removal of MyQ integration - Home Assistant

https://www.home-assistant.io/blog/2023/11/06/removal-of-myq-integration/





Chamberlain blocks smart garage door opener from working with smart homes | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/11/chamberlain-blocks-smart-garage-door-opener-from-working-with-smart-homes/



Chamberlain shuts off access to MyQ’s APIs, breaking smart home integrations - The Verge

https://www.theverge.com/23949612/chamberlain-myq-smart-garage-door-controller-homebridge-integrations



Chamberlainは2023年10月、「サードパーティーアプリを通じたmyQエコシステムの不正使用を防止する決定を下した」と発表しました。具体的には、myQへのサードパーティーアプリのアクセスをブロックするようになりました。





オープンソースのスマートホームアプリ「Home Assistant」は公式ブログで、Home AssistantアプリにはmyQと接続する「myQ intergration」という機能が2017年2月から搭載されていて、これをChamberlainが「不正使用」と表現していると説明しています。



Home AssistantはChamberlainと連絡を取り、「ユーザーにmyQアプリまたは認定パートナーアプリのみ使用することを強制しようとしているとしか思えない」ような内容の返答を得たとのこと。



ブロックに対してHome Assistantが何らかの対応を行うことは可能なものの、Chamberlainは別の形でブロックを行うだけだと考えられるため、Home Assistantは2023年12月6日の更新をもって、アプリからのmyQ intergration機能の削除を決めました。



ニュースサイト・Ars Technicaのロン・アマデオ氏は、「なぜChamberlainが、サードパーティー製アプリを使うユーザーのことをそれほど気にするのだろうか。買った製品を使用してもらえればそれでよいのでは?」と考えて周辺事情を調べ、myQアプリのAndroid版に★1の評価が相次いでいるのを発見しました。



以下が当該アプリ。日本語版ページだとそれほどでもありませんが、英語版ページは2023年10月以降、極めて低いレビューが連投されています。



myQ Garage & Access Control - Apps on Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chamberlain.android.liftmaster.myq&hl=en_US



レビューで★1が集中している理由は、アプリ最上部に広告が表示されていて消す方法がない上に、「ガレージを開ける」ボタンがファーストビューに入っていないため、必ず広告を見てから画面を下にスクロールしなければいけない構成になっているから。このことについてユーザーからは「製品を購入したのにさらに広告を見せられるなんて」と不満の声が相次いでいます。



このことは、Chamberlainがユーザーの利便性よりも、ガレージオープナー取り扱いの認定パートナーからの収入やmyQアプリの広告収入を取ったものともいえ、Home Assistantは「企業が顧客に対して敵対すると決めたときに我々が勝つ唯一の方法は、ゲームに参加しないことです。製品やサービスを購入しないでください」と述べています。



なお、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、paulgerhardt氏から「IoT分野の経常収益源は、ストレージへの課金と商用アクセスへの課金の2つだけ」との指摘がなされており、IoTでビジネスを成り立たせることの難しさがにじみます。



Partially responsible for this. (Sold Lockitron to Chamberlain in 2017 which bec... | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=38191712