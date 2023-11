大規模な「返金詐欺グループ」がAmazonから1億円以上を盗み出した手法とは？

Amazonをはじめとする多くの通販サイトでは、注文したはずの商品が届かなかったり商品に不備があったりした場合、問い合わせると返金してもらえる仕組みがあります。この仕組みを悪用して大金を稼ぎ出す大規模な「返金詐欺グループ」の実態について、テクノロジー系メディアの404 Mediaが報じています。 How a 'Refund Fraud' Gang Stole $700,000 From Amazon https://www.404media.co/artemis-refund-group-stole-700-000-from-amazon/

・関連記事

Amazonで購入したグラボが偽物だったので返品すると「正しい製品が返送されるまで返金しない」とむちゃくちゃな対応をされたという報告 - GIGAZINE



Amazonマーケットプレイスで購入した高価なレンズを受け取れずAmazon返金保証まで拒否される詐欺手口とは? - GIGAZINE



Amazonでカメラを売った写真家が「カメラ本体と代金30万円を両方失う」という事例が発生 - GIGAZINE



ネット通販で売れている品のうち約30%は返品されている - GIGAZINE



Amazonに返品された商品の多くが廃棄処分となっていることが明らかに - GIGAZINE



Amazonの自動化されたカスタマーサポートが堂々巡りで役に立たない時に担当者と電話で話す方法とは? - GIGAZINE



Amazonが「よく返品されるアイテム」ラベルを導入 - GIGAZINE



2023年11月08日 15時08分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.