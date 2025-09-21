2025年09月21日 08時00分 動画

YouTuberのおとり捜査が高齢者の貯蓄を6500万ドル盗んだ詐欺組織の摘発に役立つ



詐欺師を逆に騙して成敗するといった内容を動画にするYouTuberが、全米で6500万ドル(約95億円)規模の詐欺を働いた国際詐欺師集団の解体に一役買ったことが分かりました。



Southern District of California | YouTube Scambaiters Help Dismantle $65 Million Multinational Fraud Ring Targeting Thousands of Seniors | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/youtube-scambaiters-help-dismantle-65-million-multinational-fraud-ring-targeting



Scammer Payback YouTube channel creators help bust Chinese organized crime ring targeting seniors

https://fox5sandiego.com/news/local-news/youtube-vigilantes-help-feds-bust-65m-scam-ring-targeting-seniors/



2025年8月、カリフォルニア州サンディエゴの検察当局が、中国系の組織犯罪グループのメンバーとされる28人を国際詐欺および資金洗浄容疑で起訴したと発表しました。





このグループはインドに拠点を置くコールセンターと協力して企業のサポート担当者を装い、アメリカに住む高齢者を狙って少なくとも2019年から過払い金詐欺等の特殊詐欺に従事していたとみられています。



特筆すべきは、このメンバーの身元特定にYouTuberが協力したという点です。





詐欺対策の啓発動画などを投稿するYouTubeチャンネル、Scammer PaybackとTrilogy Mediaは、2020年から2021年にかけて独自のおとり捜査を実施し、騙された高齢者のふりをして容疑者と実際に会うことに成功していました。



$20,000 goes bad when we confront SCAMMER FACE to FACE! - YouTube





詐欺師とのやりとりを記録した動画がこれまでにいくつか公開されていますが、決定的だったのが、容疑者が詐欺で得た現金を受け取った場面を映した動画でした。



WE CAUGHT A MONEY MULE SCAMMER (Red-Handed) - YouTube





あるとき、Scammer Paybackはハンス・バムという人物に現金を送るよう詐欺師から指示されたとのこと。Trilogy Mediaは代わりに偽の小包を用意し、届け先の住所に住む人物と対面。問い詰めたところ、その人物はZhiyi Zhangと名乗り、金銭目的で小包を受け取ったことを自白したそうです。





両YouTuberは映像を法執行機関に送って捜査に協力し、結果としてZhiyi Zhangの身元が特定され、逮捕されました。このほかにも、YouTuberの動画は少なくとも2人の身元を特定するのに役立ったとされています。



なお、今回の件における容疑者のほとんどが20代で、多くがアメリカに不法滞在していたと伝えられています。捜査により、420万ドル(約6億1000万円)の銀行資金と高級車数台が押収されました。容疑者は全員、郵便詐欺・電信詐欺の共謀罪および資金洗浄罪で起訴されており、最高40年の禁錮刑と数百万ドルの罰金が科せられる可能性があります。



アダム・ゴードン連邦検事は「ヒーローは全員がマントを羽織っているわけではありません。YouTubeチャンネルを持つ者もいます」と述べました。

