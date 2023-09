2023年09月27日 11時36分 ソフトウェア

Google Podcastsが2024年に終了、ポッドキャストはYouTube Musicに一本化



Googleのポッドキャストサービス「Google Podcasts」が2024年後半に終了する予定になっていることが明らかになりました。代替サービスとして、YouTube Musicでのポッドキャスト視聴機能のテストが2023年初頭から始まっており、ポッドキャストはYouTube Musicに一本化される見込みです。



「Google Podcasts」はポッドキャストを検索・視聴できるAndroidアプリとして2018年6月に登場。2019年にウェブ版、2020年にiOS版も登場しました。



一方で、2023年4月からYouTube Musicで、ポッドキャストを聴ける機能がアメリカ限定ながらスタート。



この機能は2023年の年末までには世界中で利用できるようになる予定だとのことで、入れ替わりに、Google Podcastsが終了となります。終了に合わせて、Google PodcastsからYouTube Musicへの移行支援が行われます





こうした施策はユーザー動向に基づいたもので、ポッドキャストを聞いているアメリカのユーザーに「最も頻繁に利用しているサービス」を尋ねたところ、約23%が「YouTube」と答えた一方、「Google Podcasts」と答えたユーザーはわずか4%だったとのこと。



YouTubeチームでは今後数週間から数カ月にわたり、Google PodcastsからYouTube Musicへの移行プロセスをできるだけシンプルかつ簡単にするためのフィードバックを収集。移行ツールの準備ができ次第、マニュアルをガイドラインとともにリリースする予定だそうです。