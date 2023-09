2023年09月23日 12時00分 サイエンス

庭のない家に住みながら自然と触れ合う恩恵を受ける3つの方法とは?



自宅の庭でガーデニングをすることは健康や幸福度、睡眠の質などを向上させることがわかっており、身体活動の増加や野菜や果物の摂取量増加といったメリットも期待できます。しかし、現代では誰もが庭付きの一戸建て家に住めるわけではなく、特に激しいインフレに見舞われている若者にとって庭を持つことは困難です。そこで、イギリスのサリー大学で環境心理学の客員講師を務めるエマ・ホワイト氏が、「庭がない家に住みながら自然と触れ合う恩恵を受ける方法」について解説しています。



Three ways to get your nature fix without a garden

https://theconversation.com/three-ways-to-get-your-nature-fix-without-a-garden-210829





手軽に自然と触れ合う方法としては自宅の庭で行うガーデニングがありますが、2021年にイギリスで実施された調査では、16~24歳の若者は65歳以上の高齢者と比較して庭や市民農園へ2倍もアクセスしにくいという実態が明らかになっています。ホワイト氏らによる2021年の研究でも、イギリスでは若者や低所得の人ほど庭を持ちにくいことがわかっています。



そこでホワイト氏は、庭にアクセスできなくても家の中や近隣から自然の恩恵を受ける「3つの方法」について紹介しています。



◆1:公園を訪れる

たとえ自分の家が山や森から遠く離れていても、徒歩や自転車圏内に木が生えた小さな公園や緑地があるという人は多いはず。イギリスの国家統計局によれば、イギリスに住む人の4分の1以上は公共の公園から徒歩5分以内の場所に、72%は徒歩15分以内の場所に住んでいるとのこと。



これらの公園にカフェやベンチ、寝転がることが可能な芝生などがあればそこで家族や友人と集まることもでき、ホワイト氏は「こうした社会的関係を構築することは多くの健康上の利点をもたらします」と述べています。もっとも、都市の中にある公園の質は貧困層の多い地域より富裕層の多い地域で充実している傾向があるとのことで、ここには社会的不平等があることをホワイト氏は指摘しました。





◆2:家の中で観葉植物を育てる

観葉植物は庭がない家に自然を持ち込む最もシンプルな方法であり、実際に観葉植物を育てることが血圧の改善やストレスレベルの低下といったメリットをもたらすという研究結果が報告されています。また、中国の上海に住む人は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による都市封鎖中、観葉植物と触れ合うことで孤独や抑うつ症状を軽減できたという研究結果もあります。



さらに観葉植物には、勉強や仕事のパフォーマンスを向上させる可能性もあるとのこと。たとえば、大学生を対象にした研究では、観葉植物のない自習室よりも観葉植物がある自習室で勉強したい学生が多いことがわかっているほか、観葉植物の存在が要求の厳しいタスクのパフォーマンスを向上させるという研究結果や、観葉植物があると生産性が向上して病気休暇が減るという研究結果もあります。



「観葉植物は気になるけど、初心者だからうっかり枯らしてしまうのが怖い」という人もいるかもしれませんが、ホワイト氏はたとえ資格を持っている園芸家でも誤って植物を枯らしてしまうことはあると指摘。「植物を育てるのは、すべてが試行錯誤です」と述べ、失敗を恐れないようにした方がいいとアドバイスしました。





◆3:自然を撮影した映像を見る

「家の近くに公園や緑地はないし、観葉植物を育てる余裕や自信もない」という人にホワイト氏が紹介しているのが、「自然豊かな映像をTVやインターネットで見る」という方法です。イスラエルに住む776人の被験者を対象にした研究では、COVID-19の都市封鎖中にコンピューターのスクリーンで自然の画像を見ることで、ストレスレベルやネガティブな感情が低下したことが報告されています。



ホワイト氏は、「あなたの置かれた状況に関係なく、人生に少しの自然をもたらす方法は常にあるのです」と述べました。