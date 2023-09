3日以上の便秘は「脳を3年老化させる」ことが判明、便通と認知機能の関係を調べた研究で

腸は「第2の脳」といわれるほど脳との関係が深いことが知られており、これまでの研究では 不健康な食事 が認知機能に影響を及ぼすことや、 西洋型の食生活 がアルツハイマー病のリスクになることが判明しています。さらに、便通と認知機能の関係を分析した新しい研究により、慢性的に続く3日以上の便秘は認知機能の低下との関連性が高いことが突き止められました。 Constipation Associated with Cognitive Aging & Decline | alz.org https://aaic.alz.org/releases_2023/constipation-gut-health-alzheimers-dementia-risk.asp Constipation linked with cognitive decline, research finds | CNN https://edition.cnn.com/2023/07/19/health/constipation-cognitive-decline-gut-health-wellness/index.html 世界では人口の約16%が便秘に悩んでいると言われており、特に高齢者は食物繊維の不足や運動不足、他の病気のために飲んでいる薬の副作用などで便秘のリスクが高くなる傾向があります。また、3日以上続く症状として定義される「慢性的な便秘」は、不安症やうつ病などとの関連性があることも知られています。 今回、便秘の問題と認知機能について研究したマサチューセッツ大学アマースト校の栄養学者であるチャオラン・マー氏は、2023年7月にオランダのアムステルダムでオンライン開催されたアルツハイマー病協会の国際会議で、「慢性的な便秘に悩む人は主観的な認知機能の低下のリスクが73%高いことがわかった」と発表しました。

2023年09月17日 18時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

