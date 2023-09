iPhone 15 Proはチタンフレーム採用で重量が大幅に減少、詳細な寸法・重量も明らかに

Let’s kick things up a notch, shall we? Grade 5 Titanium (Ti-6Al-4V), Aluminum (Al 6013 T6). https://t.co/2KfX4l1dXh

Apple関連のリーク情報でおなじみのBloombergのマーク・ガーマン記者は、2023年秋発売予定のiPhone 15 ProがiPhone 14 Proよりも最大10%軽量になると 報じました 。新たに、Apple関連メディアのMacRumorsが、iPhone 15シリーズの詳細な寸法および重量を報じています。 iPhone 15 and iPhone 15 Pro: Complete Weights and Dimensions - MacRumors https://www.macrumors.com/2023/09/09/iphone-15-weights-and-dimensions/

2023年09月10日 19時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

