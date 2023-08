2023年08月27日 08時00分 サイエンス

カフェインは頭痛を治すこともあれば頭痛の原因にもなる「両刃の剣」と専門家、そのメカニズムとは?



毎朝飲んでいるコーヒーを飲み損ねて頭が痛くなることもあれば、カフェイン入りのエナジードリンクの飲み過ぎで頭痛が起きることもあります。さらに、頭痛薬の主成分としてカフェインが使用されることもあるなど、カフェインには頭痛を抑える作用もあります。摂取してもしなくても頭痛を引き起こすかと思えば、頭痛を治す効果も持つカフェインと頭痛の関係について、科学系ニュースサイトのLive Scienceが専門家の話を元に解説しました。



Does caffeine help or cause headaches? | Live Science

https://www.livescience.com/health/food-diet/does-caffeine-help-or-cause-headaches



ニューヨークにあるアルベルト・アインシュタイン医学校の神経学教授であるリチャード・リプトン氏によると、カフェインは精神作用物質であり、刺激作用と血管収縮作用を持つため、これが脳の活動を活発化させたり頭の静脈を細くしたりして頭痛に影響するとのこと。



また、カフェインには片頭痛を鎮めたり薬物の離脱症状が引き起こす頭痛を和らげたりする働きがあるため、頭痛薬のエキセドリンをはじめとする市販薬や処方薬にはよく無水カフェインが使用されています。





鎮痛剤とカフェインの相乗効果は完全には解明されていませんが、脳内での振る舞いが関係していると考えられています。人の脳や脊髄には、鎮静効果を持つアデノシンという化合物をキャッチするためのアデノシン受容体がありますが、カフェインはアデノシンと構造が似ているのでアデノシンの代わりに受容体と結合し、中枢神経を興奮させます。コーヒーを飲むと目が覚めるのはこれが理由です。



また、アデノシンは血流を増加させて血管を拡張しますが、カフェインは逆に血管を収縮させます。一部の頭痛は頭の血管が拡張することで起きることが知られており、カフェインでこうした頭痛が直るのは血管収縮作用のおかげだとされています。





アデノシンは痛みの伝達においても複雑な役割を持っており、痛みの信号を抑制することもあれば促進することもありますが、その働きをカフェインが阻害することで頭痛が治まることもあります。カフェインにはアセトアミノフェンなどの鎮痛剤の吸収を促進させたり、効果を持続させたりするという研究結果が報告されているほか、イブプロフェンを単体で使うよりカフェインと併用したほうが効くまでの時間が短く鎮痛効果も優れていたという研究結果もあります。



カフェインと頭痛薬の関係について、リプトン氏は「カフェイン自体は鎮痛剤ではありませんが、鎮痛剤と組み合わせると効果が増すのです」と話しました。





このように、頭痛を鎮める効果を持つカフェインですが、摂取の仕方次第では脳が頭痛が起きやすいものへと変容してしまうおそれもあります。ある研究によると、日常的にカフェインを摂取するとアデノシン受容体の数が増加し、アデノシンの作用に敏感になるとのこと。



人はカフェインの頻繁な摂取によりカフェインに耐性ができてカフェイン依存症になりますが、これが重度になると体がカフェインの血管収縮作用に慣れてしまい、カフェインが切れた途端に血管が急膨張して頭痛が起きるようになってしまいます。毎朝のコーヒーを飲み損ねたせいで起きる頭痛は、これが原因の可能性があります。



この場合、カフェインを補給することで禁断症状の頭痛が治まるほか、カフェインを長期間摂取せずにいるとアデノシン受容体も減って依存症の症状も減少していきます。



さらに、リプトン氏のような神経科医はカフェインの過剰摂取が頭痛を引き起こすケースにしばしば直面するとのこと。しかし、リプトン氏は「カフェインが頭痛を起こすメカニズムはまだはっきりとはわかっていません」と話します。例えば、前述の通りカフェインには片頭痛を抑える働きがありますが、片頭痛の患者の中にはカフェインが発作の引き金になってしまう人もいるそうです。



安全のため、アメリカ食品医薬局(FDA)は、健康な成人のカフェイン摂取量を1日400mg(コーヒー4~5杯分)に制限すべきだとしています。なお、市販の缶コーヒーの中には、2本飲むだけでFDAが定めた1日の摂取量の目安に達するものもあります。



ただし、カフェインに対する感受性は個人によって異なるため、400mg以内であれば間違いなく安全というわけでもない点に注意が必要とのこと。



リプトン氏はLive Scienceに、「カフェインは間違いなく両刃の剣です。気分を高揚させ、生産性を向上させ、時には痛みを止めることができますが、使いすぎや依存しすぎは頭痛への早道でもあります」と話しました。