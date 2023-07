2023年07月28日 16時00分 ゲーム

ハッカーがロビーでウイルスをばらまいたとの疑惑からCall of Duty: Modern Warfare 2(2009)が2023年7月27日にシャットダウン

by Will Viles



オンライン対戦をしようとロビーに入っただけで感染し、さらに感染したプレイヤーから別のプレイヤーに感染が拡大してしまうマルウェアが「Call of Duty: Modern Warfare 2(2009)」で発見されました。運営元のActivision Blizzardは2023年7月27日にサーバーをオフラインにしています。



Hackers are infecting Call of Duty players with a self-spreading malware | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/07/27/hackers-are-infecting-call-of-duty-players-with-a-self-spreading-malware/





Call Of Duty Game Taken Offline Due To Reports Of Malicious Hackers - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/call-of-duty-game-taken-offline-due-to-reports-of-malicious-hackers/1100-6516362/





問題のマルウェアが始めて報告されたのはSteamのコミュニティで、Beeというユーザーが2023年6月26日に「このゲームを遊ぶ前にウイルス対策ソフトを入れているかどうか確認してください。攻撃者がハックしたロビーを使用し、dsound.dllを置き換える攻撃を行っています」と投稿したのが周知のきっかけとなりました。



同ゲームのサーバーは2023年7月27日に一時停止され、公式アカウントが「問題の報告を調査しており、Steam版Call of Duty: Modern Warfare 2(2009)のマルチプレイをオフラインにしました」と投稿しています。



???? Multiplayer for Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) on Steam was brought offline while we investigate reports of an issue. — Call of Duty Updates (@CODUpdates)



Call of Duty: Modern Warfare 2(2009)は発売から14年近くが経過していますが、ゲームを遊ぶためのサーバーは常に稼働していました。サーバー停止により影響を受けたプレイヤーは小規模にとどまっていますが、それでも600人近くがゲームを遊べなくなってしまったのではないかと推測されています。



by Bhautik Joshi