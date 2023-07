フレーム間の一貫性を維持したままムービーを文字で指定したテイストに変更できる技術「TokenFlow」が登場

一枚の画像を元に雰囲気を変更した画像を作成する技術 は2022年時点で登場していましたが、その技術をそのままムービーに応用しようとするとフレームとフレームのつながりがいびつになったり、逆にフレーム間のつながりを重視しすぎてフレーム一枚一枚のクオリティが下がったりする問題が発生していました。「 TokenFlow 」はワイツマン科学研究所の研究者グループが開発した手法で、ムービーのフレーム間の一貫性やクオリティを保ちながら雰囲気だけを変更することが可能です。 TokenFlow: Consistent Diffusion Features for Consistent Video Editing https://diffusion-tokenflow.github.io/ [2307.10373] TokenFlow: Consistent Diffusion Features for Consistent Video Editing https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.10373 下のムービーは実際にTokenFlowを利用して生成されたもの。 お兄さんが指の上でバスケットボールを回しています。これが元のムービーです。

2023年07月25日 07時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, アート, Posted by log1d_ts

