ロシアからゲーム会社が撤退したことで海賊版ゲームのプレイヤー人口が7割まで増加、利益喪失は420億円にのぼるという研究結果

ロシアによるウクライナ侵攻と欧米企業のウクライナからの撤退が、ビデオゲーム市場に大きな影響を与えていると、Torrentfreakが報告しています。ロシアのゲームユーザーを対象に2022年に実施されたアンケートでは、51%が「これまでよりも多くの海賊版を購入した」と回答しており、10人中7人が「少なくとも1本の海賊版を購入していた」と回答しました。ある試算では、アメリカ・ヨーロッパのパブリッシャーの逸失利益は3億ドル(約420億円)に相当する可能性が指摘されています。 70% of Russian Gamers Are Pirates Following Western Publisher Exodus * TorrentFreak https://torrentfreak.com/70-of-russian-gamers-are-pirates-following-western-publisher-exodus-230720/

2023年07月24日 23時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1i_yk

