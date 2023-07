PSVR2の性能を駆使して半端ない没入感を演出するローグライト系シューティング＆テレキネシスアクション「Synapse」プレイレビュー

・関連記事

「PlayStation VR2の初期売上が初代を上回った」とソニーが発表、アナリストの予想の2倍を超える滑り出し - GIGAZINE



「グランツーリスモ7」がPlayStation VR2に完全対応したので走ってみたレビュー、憧れの車を運転する体験が圧倒的リアルに - GIGAZINE



音楽と光と振動が融合して気持ち良くなるSTG「Rez Infinite」のPS5版がPlayStation VR2に対応するのでプレイしてみたレビュー - GIGAZINE



PlayStation VR2の美麗なグラフィックやハプティック振動を存分に味わえる「Horizon Call of the Mountain」を遊んでみた - GIGAZINE



PS5とケーブル1本で簡単に接続できるVRヘッドセット「PlayStation VR2」を実際にセットアップしてみたらこんな感じ - GIGAZINE

2023年07月23日 17時30分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.