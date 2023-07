高性能CPUを作り出すテスト機材ひしめくAMDの研究所に潜入するムービー

・関連記事

たった99秒で「CPUの作り方」がわかるムービー - GIGAZINE



集積回路を使わずにトランジスタだけでコンピュータを自作するとこうなる - GIGAZINE



ハイエンドPC向けの高級CPUで上手にパンケーキを焼けるのはIntelとAMDのどちらなのか? - GIGAZINE



CPUを鉄板代わりに北海道産黒毛和牛を焼き肉にしてしまう猛者が現れる - GIGAZINE



初心者でも簡単にオリジナルPCが作れるガイド【ハードウェア組み立て編】 - GIGAZINE



2023年07月22日 21時15分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.