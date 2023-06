2023年6月6日のヘッドラインニュース

JUST IN!! 新着記事 ⠀ // 🗣全校生徒2340人の2割が“コロナ陽性”で休校 体育祭でクラスター発生か-福岡 \\ もっと見る 👇👇 📰 https://t.co/Xujf3VLTLN 福岡市の大濠中学校・高等学校は、全校生徒の約2割が新型コロナ陽性か陽性の疑いがあるとして休校を決めました。 pic.twitter.com/65Hxkrf7Gj

2023年06月06日 18時58分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

