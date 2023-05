Samsungが世界初の指紋認証と血圧や脈拍の測定が可能な「センサーOLEDディスプレイ」を公開

Samsung Unveils World's First OLED Display With Built-In Fingerprint and Blood Pressure Sensing - MacRumors https://www.macrumors.com/2023/05/23/samsung-sensor-oled-display-fingerprint/

Samsungが、画面のどこでも指紋を認識可能で、さらに複数の指を同時に読み取ることでユーザーの心拍数や血圧、ストレスレベルをチェックできる新世代の有機EL(OLED)ディスプレイを、2023年5月23日〜5月25日にアメリカ・ロサンゼルスで開催されている SID Display Week 2023 で発表しました。 [Press Release] Samsung Display to Unveil Paradigm-Shifting OLED Technologies at SID Display Week 2023 https://global.samsungdisplay.com/31165

2023年05月24日 11時27分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

