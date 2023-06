1個14円の超低価格スマートフォン用アタッチメントで簡単に「血圧測定」が可能に

カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームが、スマートフォンのカメラを使用して血圧を測定できるデバイス「 BPClip 」を発表しました。アプリと連携して血圧のモニタリングができるこのアタッチメントは、約80セント(約110円)で製造可能で、将来的には大量生産により1個10セント(約14円)までコストを抑えることができる見通しです。 Ultra-low-cost mechanical smartphone attachment for no-calibration blood pressure measurement | Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-023-34431-1 Super Low-cost Smartphone Attachment Brings Blood Pressure Monitoring to Your Fingertips https://today.ucsd.edu/story/super-low-cost-smartphone-attachment-brings-blood-pressure-monitoring-to-your-fingertips BPClipは、以下のようにスマートフォンのカメラ部分に取り付けて使います。

2023年06月20日

