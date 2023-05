プロンプトを入力すると画像内のオブジェクトを異なるシーンに移し替える「Edit Anything」レビュー

今度は歯の模型と歯ブラシを持っている歯科医の写真を、「a person holding a maracas in his hand(手にマラカスを持つ人)」というプロンプトで編集。歯の模型がマラカスに置き換わっています。

ほかにもいろいろ試してみました。以下は建物の前に止まっている車の画像を「car on the seaside road(海沿いの道にある車)」というプロンプトで編集したもの。海がややぼやけており、一目では海とは分からないような感じです。

「教会にいるネコ」の画像を「オフィスにいるネコ」の画像に変えるといった感じに、画像に写ったオブジェクトの姿形を残したままに周囲の風景だけを別のシーンに差し替えることができる画像編集サービス「 Edit Anything 」が公開されていたので、実際に試してみました。 Edit Anything | fal-serverless https://www.editanything.ai/ Edit Anythingのトップページはこんな感じ。

2023年05月10日 17時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, アート, Posted by log1p_kr

