世界初の「木製のトランジスタ」が開発される

The world’s first wood transistor - Linköping University https://liu.se/en/news-item/varldens-forsta-tratransistor トランジスタは電流を制御したり増幅したりする電子部品で、トランジスタを組み合わせることで論理回路を構築し、さまざまな計算を行うコンピューターを作ることができます。通常、トランジスタはシリコン結晶やゲルマニウムなど、電気を通す「導体」と電気を通さない「絶縁体」の中間の性質を備えた「 半導体 」で作られています。 リンショーピング大学とKTHの研究者は、3枚のバルサ材を十字架のように組み合わせることでトランジスタを開発したと発表しました。このバルサ材は リグニン という生体高分子を除去されており、さらにPEDOT:PSS(ポリエチレンジオキシチオフェンとポリスチレンスルホン酸分散体)と呼ばれる導電性ポリマーに浸されているのが特徴。長いセルロース繊維と導電性ポリマーが組み合わさることで、木材でありながら最大69S/mの導電性を得ることに成功しています。

2023年05月02日 12時30分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1i_yk

