2023年4月6日のヘッドラインニュース

睡眠時間が4〜5時間になると自動車事故のリスクが約2倍になる可能性を示す系統的レビュー。 疲労は交通事故を起こす原因になり、研究によれば睡眠不足での運転は、飲酒しながら運転するのと同じくらいに事故を起こすリスクが増加すると明らかになった。(61 studies. Nature and Science of Sleep) pic.twitter.com/UWolTtWBzw

