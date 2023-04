Amazonが600億円以上かけたドラマ「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」を最後まで視聴したユーザーはわずか37％のみ

Amazonは2022年9月からオリジナルドラマシリーズ「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」の第1シーズンをAmazon Prime Videoで配信しました。4億6500万ドル(約618億円)もの資金を投じて制作された「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」第1シーズンは、リリースと同時に大きな話題を呼びましたが、同シリーズを1話でも視聴したユーザーのうち最後まで視聴し続けたユーザーはわずか37%しかいないことが明らかになりました。 Amazon Studios: Big Swings Hampered by Confusion and Frustration – The Hollywood Reporter https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/inside-amazon-studios-jen-salke-vision-shows-1235364913/

2023年04月04日 13時33分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

