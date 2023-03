2023年03月28日 11時13分 ハードウェア

NVIDIAが「仮想通貨は社会にとって何の役にも立たない」と批判し「チャットAIの開発は仮想通貨のマイニングよりも価値がある」と表明



イーサリアムをはじめとする仮想通貨の相場は2017年後半から上昇を続け、一時は仮想通貨のマイニングに必要なグラフィックボードの入手が困難となっていました。しかしNVIDIAのマイケル・ケーガンCTOが「仮想通貨は社会に役立つものを何ももたらしません」と述べ、ChatGPTのようなチャットAIの開発が仮想通貨をマイニングするよりも価値があると主張しています。



Cryptocurrencies add nothing useful to society, says chip-maker Nvidia | Cryptocurrencies | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/26/cryptocurrencies-add-nothing-useful-to-society-nvidia-chatbots-processing-crypto-mining





仮想通貨のマイニング需要に伴う高性能グラフィックボードの高騰は2017年後半から始まり、2020年には新型コロナウイルスの流行による半導体不足と従来からのマイニング需要が重なったことで、ゲーミングPC向けの高性能グラフィックボードへの需要がさらに高まりました。



マイニング需要の増加に伴って、グラフィックボードの価格が高騰し入手困難な状況では、NVIDIAにとってのメインターゲットであるゲーマーにグラフィックボードが行き渡らないため、2021年にNVIDIAはマイニング性能を制限した高性能グラフィックボード「GeForce RTX 3080/3070/3060 Ti」を発売しました。



NVIDIAがゲーマー向けにマイニング性能を制限したGeForce RTX 3080/3070/3060 Tiを発表 - GIGAZINE





ケーガン氏は「仮想通貨のマイニングにはグラフィックボードの並列処理が必要です。並列処理はNVIDIAのグラフィックボードが最も優れているため、人々はマイニングのために数多くのグラフィックボードを購入しました。しかし仮想通貨は社会にとって有益なものをもたらさないので、結局マイニング需要は崩壊しました」と仮想通貨を批判しています。



一方で「AI開発でも同様にグラフィックボードの並列処理が必要ですが、社会的に役立ちます。そのため、AI開発のために役立てることがNVIDIA製グラフィックボードの最も素晴らしい使い方です」と述べています。



ケーガン氏は、OpenAIが開発したチャットAI「ChatGPT」の初期バージョンが、約1万台のNVIDIA製グラフィックボードで構成されたスーパーコンピューターでトレーニングされたことを明かし、「ChatGPTを使用することで、誰もが自分専用のマシンや独自のプログラムを構築できるようになりました」とチャットAIの有用性を説いています。





NVIDIAによると、2023年3月にMicrosoftはOpenAIのさらなる強化を図るため、AIに特化したデータセンター向けGPUであるNVIDIA A100を数万台購入したとのこと。また、NVIDIAは約2万台の「H100」をクラウドコンピューティングサービス「Amazon Web Services(AWS)」を展開するAmazonに販売し、さらに約1万6000台をオラクルに販売したことを明らかにしています。



NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは「NVIDIAは『初代iPhoneと同等の衝撃』であるチャットAIの原動力です」と表現し、「チャットAIや画像生成AIなどはほぼ全ての業界を再定義することになります」と語っています。