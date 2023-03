2023年03月28日 11時02分 モバイル

「iOS 16.4」の配信がスタート、ウェブプッシュ通知や通話の音声分離などが可能に



2023年3月28日、iPhone向けのOSであるiOSの最新バージョン「iOS 16.4」が配信開始となりました。新しい絵文字やウェブプッシュ通知、通話の音声分離など複数の修正が追加されています。



About iOS 16 Updates - Apple Support

https://support.apple.com/en-us/HT213407



iOS 16.4 new features: Here's everything for iPhone users

https://9to5mac.com/2023/03/27/ios-16-4-now-available-features/



Apple releases iOS 16.4 with new emojis, web push notifications, voice isolation for calls & more | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/03/27/apple-releases-ios-16-4-with-new-emojis-web-push-notifications-voice-isolation-for-calls-more/



iOS 16.4では新しく21個の絵文字が利用可能になります。新しく追加された絵文字には震える顔、ピンク・灰色・水色のハート、2つの押す手、Wi-Fiアイコン、扇子、ショウガ、エンドウ豆のさや、クラゲ、ヘラジカ、ガチョウ、ヘアピン、マラカス、フルートなどがあります。





「声の分離」は外部の音を遮断して話者の声だけを抽出するという機能。この機能はこれまでFaceTimeでのみ利用できましたが、セルラー通話でも利用可能になります。「声の分離」を利用するには、通話中にコントロールセンターを開き、マイクモードをタップして「声の分離」をタップすればOK。





Appleは2022年のWWDCの中で開発者がウェブベースのプッシュ通知をエンドユーザーに送信できる機能を披露し、2022年10月にリリースされたmacOS VenturaへのアップデートでSafari 16.1にウェブプッシュ通知機能を追加していました。このウェブプッシュ通知がiOSでも利用可能になります。利用するにはウェブサイトをホーム画面に追加する必要があります。



iOS16.4の公式リリースノートによるアップデートの詳細は以下の通り。



・絵文字キーボードで、動物、手のジェスチャー、物などの21個の新しい絵文字を使用可能

・ホーム画面に追加したWeb Appの通知

・セルラー通話で“声を分離”を使用して、自分の声を優先し、周囲のノイズを遮断することが可能

・“写真”の“重複項目”アルバムで、iCloud共有写真ライブラリ内の重複する写真やビデオの検出にも対応

・VoiceOverが天気Appの地図に対応

・光の点滅やストロボ効果がビデオで検知された場合に、表示を自動的に暗くするアクセシビリティ設定を追加

・お子様用の“コミュニケーションの安全性”で、お子様がヌードを含む写真を送受信したときに警告する機能を親/保護者が設定可能

・お子様からの承認と購入のリクエストが親/保護者のデバイスに表示されないことがある問題を修正

・Matterと互換性のあるサーモスタットをApple Homeとペアリングしたとき、サーモスタットが反応しなくなる可能性がある問題に対応

・iPhone 14とiPhone 14 Proモデルでの衝突事故検出の最適化



リリースノートには含まれていないものの、iOS 16.4では5Gスタンドアローンサポート、より多くの国と地域での5Gサポート、HomeKitアーキテクチャの再導入といった新機能も追加されています。





iOSをアップデートする手順は以下の通り。



設定アプリを開き、「一般」をタップ。





「ソフトウェアアップデート」をタップ。





「ダウンロードしてインストール」をタップ。アップデートのサイズは1.9GBです。