Amazonの「Fire TV」デバイスの売り上げが2億台を突破、クラウドゲーミング「Amazon Luna」の地域拡大と「Fire TV」の廉価版発売も発表される

・関連記事

Amazonの独自クラウドゲーミングサービス「Luna」がサービス開始 - GIGAZINE



Amazon「Fire TV」の累計販売台数が1億5000万台を突破、今後は車載端末にも注力 - GIGAZINE



Amazonがオリジナルのスマートテレビシリーズ「Omni」&「4」を発表 - GIGAZINE

2023年03月23日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.