生物の進化は決して後戻りしないと専門家、一見すると進化が逆行したように見える「退行進化」とは？

天然の精密カメラと言える動物の眼球や、脳に匹敵するニューロンで8本の足を自由自在に動かす タコの神経節 など、生き物は驚くほど複雑な進化を遂げてきました。その一方で、盲目になった洞窟の動物や貝殻をなくした貝類など、一見すると進化が逆戻りしたかのような形態を見せる生き物もいます。そんな進化の不思議について、生物学者らが解説しました。 Does evolution ever go backward? | Live Science https://www.livescience.com/regressive-backward-evolution 科学系ニュースサイトのLive Scienceによると、生き物の中には「退行進化(regressive evolution)」という現象により、複雑な機能を失ってより単純な方向へと逆戻りしたように見える変化を遂げるものがいるとのこと。しかし、退行進化も前向きな進化の一部であって、後退しているわけではないと生物学の専門家は主張しています。 これについて、ロンドンの自然史博物館で生命科学を研究している ベス・オカムラ 教授は、「退行進化とは、以前の進化によって獲得した複雑な形態が失われることです」と説明しました。退行進化の最も極端な例の1つが、魚に寄生する生き物である ミクソゾア 類です。

2023年03月19日 20時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1l_ks

