ポリシー変更で「Discordの通話内容が収集される」という臆測が広まるもDiscord公式が変更を撤回



2023年3月に、Discordは「AIとチャットする機能」や「AIで会話を要約する機能」など複数のAI機能を発表しました。ところが、これらのAI機能の発表と同時期に実施されたプライバシーポリシーの変更を巡って、「Discordが通話内容を収集してAIの開発に利用するのではないか」という臆測が広まる事態が発生しました。その後、Discordは問題に対応するべくプライバシーポリシーを更新しています。



2023年3月にDiscordが発表したAI機能は、「AIとチャットする機能」「AIで会話を要約する機能」「AIで不正ユーザーを検知する機能」「AIで画像を生成する機能」など多岐にわたります。各機能の詳細は以下の記事で詳しく解説しています。



Discordに「AIとチャット」「AIで会話要約」「AIで画像生成」といったAI機能が搭載予定 - GIGAZINE





上記のようにDiscordは数多くのAI機能を発表していましたが、同時にプライバシーポリシーの一部を変更していました。このプライバシーポリシー変更が「ユーザーから収集する情報の範囲拡大につながる」として非難を受ける結果につながりました。問題となったプライバシーポリシーの変更は以下の通り。



まず、Discordが公開している「過去のプライバシーポリシー(2022年2月25日版)」を確認すると、ユーザーが作成したコンテンツの収集に関する項目に「当社は一般に、ビデオまたは音声通話や音声チャンネルの内容を保存しません。当社が今後それを変更する(例えば、コンテンツモデレーションを容易にする)場合は、当社はその旨を前もってお客様に開示します」という文面が存在し、「ユーザーの音声や映像を保存しない」「ポリシーを変更する場合は事前通知する」という内容が盛り込まれています。





しかし、2023年3月に書き換えられたプライバシーポリシーをInternet ArchiveのWayback Machineで確認すると、「ユーザーの音声や映像を保存しない」「ポリシーを変更する場合は事前通知する」という文面が削除されています。このプライバシー変更によって、ユーザーの間で「Discordは、AIの開発のためにユーザーの音声や映像を収集することにしたのではないか」という臆測が広がることとなりました。





ユーザーの間でプライバシーに関する不安が高まる中、Discordはプライバシーポリシーを再度更新。記事作成時点では以下のように「ユーザーの音声や映像を保存しない」「ポリシーを変更する場合は事前通知する」という内容の文面が復活しています。





プライバシーポリシーの更新に伴って、Discordは海外メディア「TechRadar」に対して「プライバシーポリシーの文言を変更した際に、不注意によってユーザーの混乱を招いてしまいました」「最近発表したAI機能ではOpenAIの技術を使用していますが、OpenAIがDiscordユーザーの情報を収集することはありません。AI機能は、他の機能と同様にプライバシーポリシーに明記された情報のみを収集し、音声通話やビデオ通話の内容を収集することはありません」と述べ、プライバシーポリシーの変更が誤りであったことを認めています。