わずか127gの超小型VRデバイス「Bigscreen Beyond」登場、有機ELディスプレイ搭載＆3Dスキャンで形状最適化可能

VR開発企業の Bigscreen が、わずか127gの軽量VRデバイス「 Bigscreen Beyond 」を発表しました。Bigscreen Beyondは「解像度5120×2560ピクセルの有機ELディスプレイ」「3Dスキャンでユーザーに最適化する顔パッド」などを備えており、2023年第3四半期に出荷開始される予定です。 Bigscreen - Bigscreen Beyond https://www.bigscreenvr.com/ Bigscreen Beyondは、ヘッドバンドを除くゴーグル部分の奥行きが52.4mm、幅が143.1mmという超小型サイズが特徴で、重さはわずか127gです。実際に装着している画像を見ると、Bigscreen Beyondの小ささがよく分かります。

2023年02月14日 12時05分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

