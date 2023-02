Google社員は「Bard」の性急すぎる発表に不満を抱いている

Some Googlers reportedly aren’t happy about Bard’s ‘rushed’ announcement - The Verge https://www.theverge.com/2023/2/11/23595496/google-rushed-bard-announcement-report Googleの「Bard」は、同社が2021年に発表した対話特化型AIの「 LaMDA 」をベースとした、次世代の実験的な会話型AIサービスです。実際にBardを使用するとどんな風なやり取りが可能になるのかは、以下の記事を読めばわかります。 GoogleがChatGPTのライバルとなる会話型AI「Bard」を発表 - GIGAZINE

2023年02月12日 18時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

