星団最強のGTM「ゲートシオンマーク3 リッタージェット“破烈の人形”」がワンフェス2023[冬]会場に登場

©EDIT, All right reserved. 創作造形©造形村/ボークス

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2023[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



永野護氏自ら展示内容を厳選、直筆サイン色紙もあった「ファイブスター物語」原画展 - GIGAZINE



アニメ雑誌「ニュータイプ」と「ファイブスター物語」誕生の経緯をKADOKAWA・井上伸一郎氏が語ったマチ★アソビ講演まとめレポート - GIGAZINE



2023年02月12日 19時37分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.