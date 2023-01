Googleの「gmail.com」と間違えられやすい「gail.com」には週120万通もの間違いメールが届き続けている

・関連記事

見分けが不可能な偽サイトがGoogle検索最上位に堂々と表示されてしまう、「i」をURLに含む全てのサイトが信用できなくなる極悪手法 - GIGAZINE



正しいURLなのに偽のサイトへアクセスしてしまう事案が発生 - GIGAZINE



GoogleのようでGoogleではない謎のサイト「ɢoogle.com」が出現 - GIGAZINE



約1000円でGoogleから買ったドメインの使用料が10万円超えに突然値上がりしたという恐怖の報告 - GIGAZINE



あなたはいくつ知っていますか?ものすごく古くから登録されて使われ続けている由緒正しきドメイン名トップ100 - GIGAZINE

2023年01月10日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.