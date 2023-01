野生動物の笑える瞬間を激写した写真コンテスト「Comedy Widlife Photography 2022」の受賞者が決まる

photo by Emmanuel Do Linh San(South African) すみません、許して!

photo by Jennifer Hadley(USA) 撮影者のHadleyさんは、「生後3か月のライオンの兄妹が木の上にいました。他のメスライオンは、他の木や地面にいました。子ライオンは木から降りるのに適切な場所を探して枝の上を歩き回り、遂にそこへたどり着きました。この子ライオンが木の上に登ったのは恐らく初めてだったのでしょう、上手く木から降りることができませんでした。ただし、地面に落ちたあとも子ライオンは元気で、起き上がってすぐに近くの子ライオンたちと逃げ去ってしまいました」と撮影時の様子について語っています。 なお、Hadleyさんが撮影した「猫のような反射神経はない」は、Alex Walker’s Serian Creatures of the Land Award( Alex Walker's Serian の陸の生き物賞)も受賞しています。 Spectrum の空の生き物賞:誤解を招くようなアフリカの視点2

2023年01月05日 21時00分00秒 in 生き物, Posted by logu_ii

