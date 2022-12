非ECCメモリを使った結果データが破損したという体験談

・関連記事

DDR5メモリーの価格が順調に下がりGB単価は700円台に、一部は1カ月で20%下落 - GIGAZINE



Metaの巨大なデータセンターでメモリを大幅に節約するための「透過メモリオフロード」とは? - GIGAZINE



プログラムのファイル読み書きで「mmap」を使うと速度が向上する理由とは? - GIGAZINE



放置しておくだけでメモリの使用を激減させてくれるフリーソフト「Reduce Memory」 - GIGAZINE



2022年12月28日 23時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.