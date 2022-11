2022年11月25日のヘッドラインニュース

【Promotion File 005:アダム/イヴ】



帰ってきたら遊んでやる

I'll play with you when I get back.



約束だよにいちゃん

Really? Promise?https://t.co/myOFRXRsv4#ニーア #NieR #ニーアオートマタ pic.twitter.com/lteR8QE48k