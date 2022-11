カタールW杯の参加者にインストールが求められるアプリ「Hayya」「Ehteraz」についてデータ保護当局が警告、使い捨てスマホの使用を推奨

・関連記事

ワールドカップに参加するすべての人がインストールを義務づけられている公式スマホアプリは「カタール当局に家の鍵を渡すようなものだ」とセキュリティ専門家が警告 - GIGAZINE



FIFAが2022ワールドカップで導入される「半自動オフサイドテクノロジー」について解説 - GIGAZINE



世界人口の半数以上が2018FIFAワールドカップを観戦していたことが明らかに、FIFAが視聴者数に関する詳細データを公開 - GIGAZINE



2018 FIFAワールドカップ ロシアの優勝国はフランス代表、1998年以来2度目の栄冠の瞬間はこう - GIGAZINE



ワールドカップの最大の「勝者」はApple - GIGAZINE



ワールドカップのゴールやお金にまつわるさまざまな数字をまとめたインフォグラフィック - GIGAZINE



「北京オリンピック公式アプリはアスリートの音声データなどを収集する」と研究者が指摘 - GIGAZINE



2022年北京五輪の選手用アプリには重大なセキュリティの欠陥があることが判明、キーワード検閲リストも発見される - GIGAZINE



2022年11月17日 16時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.