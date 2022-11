2022年11月11日 10時06分 映画

スタジオジブリとルーカスフィルムが手を組む可能性



スタジオジブリの公式Twitterに、「スター・ウォーズ」シリーズなどの制作を手がけているルーカスフィルムのロゴとスタジオジブリのロゴが続けて表示される短い動画が投稿されました。スタジオジブリがルーカスフィルムと組んで何かをしようとしている予告とみられます。





動画は15秒で、まずルーカスフィルムのロゴが登場。





その後、スタジオジブリのロゴが表示されます。音楽やナレーションはありません。





なんらかの作品を共同で制作するのか、あるいはその他の分野での協力などを行うのか、詳細は不明で、ニュースサイト・Polygonは「スター・ウォーズ:ビジョンズ シーズン2がよさそう」とコメントしています。



「スター・ウォーズ:ビジョンズ」は日本のアニメスタジオ7社がスター・ウォーズを独自のビジョンで描いた短編連作集で、2023年春に第2弾が配信されることが発表されているので、十分にありそうな候補といえます。