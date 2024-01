「スター・ウォーズ」の新作映画「The Mandalorian and Grogu」製作開始、マンダロリアンとグローグーの新たな物語

ファブロー監督は本作について「私はジョージ・ルーカスが創造した豊かな世界を舞台にした物語を語ることが大好きです。マンダロリアンとグローグーの物語を映画として描けることは、とてもワクワクしています」と意気込みを述べたとのこと。 フィローニ氏とともにプロデューサーを務める、ルーカスフィルムのキャスリーン・ケネディ社長は「ジョン・ファブローとデイヴ・フィローニは、マンドーとグローグーという愛すべきキャラクターを『スター・ウォーズ』の世界に登場させてくれました。この作品は映画館で見るべき壮大な映画になると確信しています」と語りました。 映画「The Mandalorian and Grogu」は2024年製作開始。公開時期は未発表です。 監督:ジョン・ファブロー 製作:キャスリーン・ケネディ、デイヴ・フィローニ 配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン ©2024 Lucasfilm Ltd.

「スター・ウォーズ」シリーズの新たな映画として、孤高の賞金稼ぎ・マンダロリアンと強いフォースを秘めた子ども・グローグーの2人を描く「 The Mandalorian and Grogu 」が2024年に製作開始となることが明らかになりました。 ベースになるのは、2019年からディズニープラスで配信されているドラマ「マンダロリアン」。この作品は「ジョージ・ルーカスがもし今続編を作るとしたら?」という発想をもとに、映画「スター・ウォーズ/エピソード6 ジェダイの帰還」の5年後を舞台として作られていて、2023年までに3シーズンが配信されています。 マンダロリアン(The Mandalorian)|Disney+ (ディズニープラス) 公式 https://disneyplus.disney.co.jp/program/mandalorian

・関連記事

スター・ウォーズの熱狂的ファンがドラマ「マンダロリアン」を好き過ぎて実物大の宇宙船を製作して話題に - GIGAZINE



ルーカスフィルムが「マンダロリアン」のディープフェイク映像を作ったYouTuberを雇用 - GIGAZINE



銀河の賞金稼ぎ・マンダロリアンの新たな冒険を描くスター・ウォーズの実写ドラマ「マンダロリアン シーズン2」予告編 - GIGAZINE



スター・ウォーズ初の実写ドラマ「マンダロリアン」にはこれまでになく新しい撮影方法が取り入れられている - GIGAZINE



2024年01月10日 18時36分00秒 in 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.