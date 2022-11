CO2排出量を最大80％削減する「環境に優しいパスタ調理法」が紹介されるも嘘か誠か大激論に

・関連記事

グルグル回転しながら炒め物も揚げ物もバッチリ仕上げてくれる自動調理器「CHEFDRUM(シェフドラム)」を使ってみたよレビュー - GIGAZINE



科学者が「週に1回は絶対食べて」と勧める植物性食品4選、健康にいい理由や料理法も伝授 - GIGAZINE



「ゆでると変形して立体化するパスタ」を科学者が開発、輸送コストや温室効果ガス削減につながる可能性も - GIGAZINE



イタリアが「低品質なジェラート」の違法化を検討 - GIGAZINE

2022年11月08日 21時00分00秒 in 動画, 食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.