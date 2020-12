「イタリアの食卓から国民食のパスタを排除しよう」という運動が起こったことがある

スパゲッティやマカロニ、 リングイーネ や ヴェルミチェッリ など、小麦粉を練って作るパスタは、国民食といってもいいほどイタリア国民から愛される主食です。イタリア人は、 1人あたりのパスタの年間消費量 はおよそ26kgと、世界で最もパスタを愛する民族として知られていますが、そんなイタリア人がかつてパスタを捨てようとしたことがあったそうです。 When Italian Futurists Tried to Ban Pasta | Mental Floss https://www.mentalfloss.com/article/635709/when-italian-futurists-tried-ban-pasta 事の発端は、詩人で批評家の フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ による演説でした。マリネッティは、過去の芸術を徹底的に否定し、機械化された近代社会の早さをたたえる「未来派」という前衛芸術運動を立ち上げて推進していた1人です。

2020年12月30日 22時00分00秒 in 食, Posted by log1i_yk

