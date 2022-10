レンジで温めるだけで手軽ににんにくと背脂のジャンキーな風味が楽しめる「麺 QUICK 角煮入り豚まぜそば」試食レビュー

・関連記事

食後30分はしびれ続ける麻婆まぜそば「明星 湯切ってお湯足し! とろっとあんかけ 蝋燭屋(ろうそくや)監修シビレまぜそば」試食レビュー - GIGAZINE



簡単調理で野菜マシマシなニンニク風味のまぜそばを楽しめる「明星 チャルメラ もやしが超絶うまい まぜそば ニンニクしょうゆ味」試食レビュー - GIGAZINE



スパイス!豚!にんにく!な圧倒的パンチのテイストが中毒性抜群の「日清焼そばU.F.O.大盛 豚×辛 背脂にんにく辛味噌まぜそば」試食レビュー - GIGAZINE



とんこつ風味がめんにしっかり絡みつく「MEGA豚 濃厚どトンコツまぜそば」を食べてみた - GIGAZINE

2022年10月27日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.