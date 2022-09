ソニーのAndroid TVの一部がスタンバイ時に規定の40倍以上の電力を浪費していることが発覚、原因はChromecastか

eisa01氏は EUのエコデザイン指令 の規定が、待機時消費電力は電源オフ時に0.3W、スタンバイ時に0.5W、ネットワーク接続したスタンバイ時に2.0Wと定められているのに対して、25W消費しているなら違反ではないかと指摘しています。 なお、xela19115氏からは、 あくまで要件ではないので、従うかどうかはOEM次第だ との意見が出ているほか、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、 当該機種発売当時はガイドラインの内容が異なるのでガイドライン違反にはあたらない とのコメントも出ています。 Sony Android TVs waste 25W in standby due to built-in Google Chromecast | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=32888844

2022年09月21日 19時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

