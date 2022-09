2022年09月08日 12時30分 ハードウェア

Xbox Series Xはスタンバイモード時にPS5の3倍電力を消費する



2020年に発売された「Xbox Series X」は、同じく2020年に発売された「PlayStation 5(PS5)」の実質的なライバルともいえる存在です。そんな両機種のスタンバイモード時の消費電力を調べたところ、Xbox Series XはPS5の約3倍も電気を食うことが分かりました。



完全に電源を切らずに省電力で動作し続けるスタンバイモードを利用すると、起動が早くなったり、バックグラウンドでソフトウェアをダウンロードできたりとさまざまな機能を利用できるようになります。



The Vergeの編集者であるトム・ウォーレン氏やThe Guardianの編集者であるアレックス・ハーン氏によると、Xbox Series Xのスタンバイモード(スリープモード:スタンバイ)の消費電力は13Wで、イギリスの電気料金に換算すると年間59ポンド(約9800円)かかってしまうとのこと。対照的に、PS5のスタンバイモード(レストモード:快適)の消費電力は4W程度です。



ただし、両機種ともスタンバイモード中の消費電力をさらに抑える「省電力」モードが存在します。このモードでは通常のスタンバイモードより起動時間が長くなりソフトウェアの自動ダウンロード等が行えないものの、消費電力は両機種とも0.5W程度に抑えられます。





ウォーレン氏は「ヨーロッパで全体でエネルギー価格が上昇していることで、家庭用ゲーム機器のスタンバイモードが予想以上に高く付くことになるかもしれません」と指摘。家庭用ゲーム機器をスタンバイモードにしている人は多いはずですが、見直す価値があるとウォーレン氏は示唆しました。



なお、イギリスでは記録的な熱波による電力需要の急増により、電力を他国から購入するために支払った金額が平常時の55倍に跳ね上がったことも伝えられています。



ウォーレン氏は、仮にXbox Series Xを24時間スタンバイにした場合、毎月の電気料金が約4.93ポンド(約820円)になると計算し、「スタンバイモードの種類を変更することで起動時間は長くなってしまうものの、起動にかかる数秒でNetflixの月額料金に近い費用を節約できるのです」と論じました。