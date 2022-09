ついに「CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)」で画像生成AI「Stable Diffusion」を動かすプラグインが登場

マンガやイラストをデジタル上で作画する際に使用されるお絵描きソフトウェアの「 CLIP STUDIO PAINT (クリスタ)」上で、テキストから画像を自動で生成してしまうAI「 Stable Diffusion 」を動かすことが可能なプラグイン「 NekoDraw 」が登場しました。NekoDrawはGitHub上で公開されており、テキストから画像を生成する「text2img」と、画像からより高精細な画像を生成する「img2img」の両方に対応しています。 GitHub - mika-f/nekodraw: NekoDraw: CLIP STUDIO PAINT plugin for executing Stable Diffusion txt2img and img2img processor. https://github.com/mika-f/nekodraw

・関連記事

キーワードに沿ってまるで人間が描いたような絵や写真を生み出すAI「Stable Diffusion」が一般公開されたので使ってみた - GIGAZINE



簡単なお絵かきとキーワードだけで思い通りの写真やイラストを自動生成する「img2img」モードを「Stable Diffusion」で誰でも試してみることができるサイト - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」をWindows環境にボタン1つでインストール可能&GUIで操作できる「NMKD Stable Diffusion GUI」がついに登場 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」などに作らせたい元画像の雰囲気から「呪文っぽい英文」の候補を検索できる「clip-retrieval」 - GIGAZINE



無料で画像生成AI「Stable Diffusion」をWindowsに簡単インストールできる「NMKD Stable Diffusion GUI」の使い方まとめ、呪文の設定や画像生成のコツがすぐわかる - GIGAZINE



無料で画像生成AI「Stable Diffusion」をWindowsに初心者でも簡単にインストールして使える&img2imgにも対応した「Artroom Stable Diffusion」使い方まとめ - GIGAZINE



2022年09月05日 14時24分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.