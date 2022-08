Gmailの添付画像を圧縮して空き容量を確保できるウェブアプリ「Unattach」を使ってみた

次に、「Sign in to Gmail」をクリックして……

Gmailには無料アカウントでも15GBまでのデータを保存できますが、長年Gmailを使っていると15GBでも足りなくなることがあります。ウェブアプリ「 Unattach 」を使えば、メールボックスを圧迫している大容量メールを探し出して、添付ファイルを削除したり圧縮したりできるとのことなので、実際に使ってみました。 Unattach https://unattach.app/ Unattachを使うには、まずトップページにアクセスして「Try with your plan」をクリックします。

2022年08月20日 09時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

