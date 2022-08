永久磁石で動く中国製懸垂式リニアの試験路線が始動

日本では東京と大阪を約1時間で運行する高速路線として リニア中央新幹線 の工事が進んでいます。リニア中央新幹線では車両を浮上させるために 超電導磁石 を用いているのですが、中国では永久磁石を用いた懸垂式の 磁気浮上式鉄道 の開発が進められています。 国内首条永磁磁浮技术工程试验线竣工仪式暨“红轨”产业招商推介会在兴国举行 | 兴国县人民政府 http://www.xingguo.gov.cn/xgzf/tpxw/202208/c90e5d71a41e49f6b13f385ce7c00918.shtml Chinese scientists say maglev ‘sky train’ floats without power using permanent magnets | South China Morning Post https://www.scmp.com/news/china/science/article/3188370/chinese-scientists-say-maglev-sky-train-floats-without-power 中国の江西省興国県で2022年8月9日に開通した磁気浮上式鉄道のテスト路線の写真が以下。テスト路線は「红轨」と呼ばれており、日本のリニアモーターカーと異なりレールにつり下がる懸垂式の見た目が特徴的です。

2022年08月15日 17時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1o_hf

