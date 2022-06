Amazonが戦略を転換し3000億円を投じて不動産を大量に取得

2020年から2022年にかけて、Amazonが少なくとも22億ドル(約3000億円)を投じて土地や再開発予定の物件を購入し、保有する不動産の数を3倍に増やしていることが報じられています。 Amazon (AMZN) Builds Property Empire for Warehouses Despite Slowing Sales Growth - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/features/2022-06-13/amazon-builds-property-empire-for-warehouses-even-as-online-sales-growth-slows ニュースサイト・Bloombergの報道によると、Amazonは倉庫について従来、「少数の開発業者が土地を買い、倉庫を建て、Amazonに貸す」という形態を取ってきましたが、ここ数年で、自らフルフィルメントセンター(配送センター)開発計画に参画するようになっており、不動産の入手にあたって、これまでパートナーだった業者と入札競争している事例があるとのこと。

2022年06月16日 08時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

