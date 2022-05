「EUは児童を性的虐待から守る名目で一般市民を監視しようとしている」という批判

EUの政策執行機関である欧州委員会が2022年5月に、オンラインでの児童性的虐待防止の目的で「サービスプロバイダーは公的機関からの要求に応じて、ユーザーのメッセージをCSAM(児童性的虐待資料)スキャンする義務を負う」という規制を提案しました。しかし、この規制は「一般市民の監視である」として、専門家から非難が殺到しています。そんな中、ドイツの暗号化電子メールサービス・Tutanotaの共同創設者であるMatthias氏が「CSAMスキャンが児童ポルノの取り締まりに寄与する根拠はない」と述べ、欧州委員会を強く批判しています。 CSAM Scanning: EU Commission's lies uncovered - Surveillance will not save the children. https://tutanota.com/blog/posts/eu-csam-scanning/

・関連記事

児童の性的虐待を防ぐため「暗号化されたプライベートメッセージのスキャン」を求めるEUの計画に専門家から非難殺到 - GIGAZINE



iPhone上のヌードに関するメッセージをスキャンする機能が追加、プライバシーを侵害せず子どもを保護 - GIGAZINE



Appleが児童性的虐待資料(CSAM)検出に関する言及を削除 - GIGAZINE



「違法画像の検出システムは簡単にだませる」ことを示した実例はこんな感じ - GIGAZINE



Appleの児童ポルノ規制はかえってリスクの増加を招くという指摘 - GIGAZINE



「iPhone内の児童ポルノ画像を検知する機能」の延期をAppleが発表 - GIGAZINE

2022年05月26日 09時05分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.