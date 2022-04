無料でChrome・Firefoxの操作を自動化＆ファイルのアップロードやデスクトップの操作もできる「UI.Vision」

業務には「同じ作業の繰り返し」がつきものですが、何度も同じ作業を繰り返していると「こういう単純作業を任せるために機械ってものが生まれたんじゃないのか?」と思うわけです。無料のChrome・Firefoxの拡張機能「 UI.Vision 」を使うと操作を自動化できるマクロが組めて単純作業がラクチンになるとのことなので、実際に使っていました。 Open-Source RPA and Web Automation Tools for macOS, Linux and Windows https://ui.vision/ というわけで、実際にUI.Visionを使ってみます。Chrome版とFirefox版は、それぞれ以下の公式拡張機能ストアからダウンロード可能です。 UI.Vision RPA - Chrome ウェブストア https://chrome.google.com/webstore/detail/uivision-rpa/gcbalfbdmfieckjlnblleoemohcganoc UI.Vision RPA – Firefox (ja) 向け拡張機能を入手 https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/rpa/ 今回はChrome版を使ってみます。前述したChrome拡張機能ストアの 個別ページ で、「Chromeに追加」をクリック。

2022年04月17日 18時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1k_iy

