ウェブブラウザのみで無料の録音・文字起こしができる「EasyRec.app」を使ってみた

・関連記事

無料で自動文字起こし&テキストで音声編集も可能な「audapolis」を使ってみた - GIGAZINE



無料&セルフホスト可能なブラウザ上で操作できる文字起こしツール「Transcription Stream」レビュー - GIGAZINE



PCの操作をすべて録画&文字起こしして過去の操作を丸ごと検索可能にするアプリ「Windrecorder」 - GIGAZINE



2025年06月03日 17時56分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article I tried using 'EasyRec.app', which allow….