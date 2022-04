2022年04月15日 19時00分 ゲーム

ELDEN RING(エルデンリング)の凶悪ボスと「サシでやらせて」と颯爽登場する伝説のソロプレイヤーに救われる褪せ人続出、人気過ぎて早くもファンアートや立体化まで実現



2022年2月25日に発売した「ELDEN RING」は非常に高い難度を特徴としており、レベルアップを積み重ねても強力なボスに一瞬で倒されてしまいます。そんなELDEN RINGのマルチプレイに、ボスに苦戦するプレイヤーの元に現れてたった1人で華麗にボスを倒すプレイヤー「Let me solo her」が出没し、ファンアートが作成されるほどの人気を得ています。



Elden Ring fans love Let Me Solo Her, a boss-killing naked pot-head man - Polygon

https://www.polygon.com/23025280/elden-ring-malenia-boss-fight-summon-let-me-solo-her-community-legend



ELDEN RINGには超強力なボスが数多く存在しています。ゲーム後半で戦えるボス「マレニア」は素早い連撃や体力をガンガン削る状態異常攻撃を放ってくるというELDEN RINGのボスたちの中でも上位に入る難敵で、多くのプレイヤーが何十回も敗北を喫しています。





マレニアに1人で挑むことを諦めたRedditユーザーのsazed813氏は、他プレイヤーとの協力プレイでマレニアを倒すことにしました。ELDEN RINGのマルチプレイでは他プレイヤーを召喚する前に名前や装備を確認可能なのですが、sazed813氏は召喚可能プレイヤーの中に「Let me solo her(彼女と1人で戦わせて)」という名前のプレイヤーを発見。sazed813氏はLet me solo her氏が「頭にツボをかぶる以外は防具を装備しておらず、武器は刀の二刀流」という異様な格好をしていたことに興味をそそられ、自分の世界にLet me solo her氏を召喚しました。すると、Let me solo her氏はマレニアの攻撃を華麗に避け、ほとんどダメージを負わずに1人でマレニアを倒してしまったとのこと。



この出来事に感動したsazed813氏がRedditにLet me solo her氏に関する情報を投稿したところ、sazed813氏と同様の経験をしたプレイヤーが複数人登場。マレニアとの戦いに挑もうとするLet me solo her氏をとらえたスクリーンショットも投稿され、スレッドは「伝説は本当だった!」と大きく盛り上がりました。





sazed813氏による投稿の翌日にはLet me solo her氏本人と思われる人物がRedditに現れ、Let me solo herとしてマレニアと戦闘するムービーを投稿。伝説の褪せ人の降臨に、プレイヤーたちは大きく沸き立ちました。





Let me solo her氏本人と思われる Klein Tsuboi氏が投稿した戦闘ムービーが以下。ELDEN RINGではマルチプレイ時にボスのHPが上昇しますが、Let me solo her氏は華麗に攻撃を避けつつ1人でマレニアを撃破しています。



Let me solo her. 3rd summon solo Malenia - YouTube





Let me solo her氏の高度なプレイスキルと1対1での戦いを求める孤高さに魅力を感じたプレイヤーたちによって、複数のファンアートが作成されています。以下は、マレニアに挑もうとするLet me solo her氏を描いたファンアート。





3DCGで作成されたマレニア対Let me solo her氏。筋肉の形状まで細かく作られています。





上記の3Dモデルは、3Dプリンターで現実世界に召喚されています。





海外メディアのThe VergeはLet me solo her氏とのマッチングに成功したそうですが、手助けのためにバフを付与したところ、同氏は元の世界に帰ってしまったとのこと。Let me solo her氏は名前の通り「マレニアとの1対1での戦い」を望んでいるというわけです。



また、Let me solo her氏はゲーム系メディア・Polygonのインタビューに応じており、「マレニアを倒すまでに170回近くかかったので、他のプレイヤーが安心できるように彼女との戦いを手助けすることにしました」と述べています。