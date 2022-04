2022年04月01日 12時02分 ソフトウェア

Windowsとスマートフォンを接続するMicrosoft製アプリ「Your Phone」が進化して「Phone Link」に



MicrosoftがWindows PCとiPhone・Androidスマートフォンを接続するために提供してきたアプリ「Your Phone」を大幅に更新し、名称も「Phone Link」に変更しました。



Evolving the connection between your phone and your Windows PC | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2022/03/31/evolving-the-connection-between-your-phone-and-your-windows-pc/





「Your Phone」はMicrosoftが2018年に開催したカンファレンス「Build 2018」で発表したアプリで、スマートフォンで撮影した写真をただちにWindowsと同期してPCで閲覧したり、スマートフォンに届いた通知をPCでチェックしたりする機能を搭載しています。



今回、Microsoftはこの「Your Phone」を「Phone Link」に改名したと発表。これに合わせた進化として、通知を前面に押し出した新たなインターフェイスを導入したことも明らかにしました。





新たなインターフェイスはタブ型ナビゲーションで、スマートフォンの重要な機能やコンテンツが指先操作だけで確認可能。また、Windows 11で利用するにあたって、QRコードをスキャンするほどの手軽さで導入できるようになるとのことです。Windows 11でのネイティブなアプリ体験のために、操作性・カラーパレット・全体的なルック&フィールも慎重に変更し、角の丸みや新たなイラスト、アイコンの刷新といったデザイン変更が行われています。



また、中国のスマートフォンブランド「Honor」とのパートナーシップにより、Phone Linkが中国でも利用できるようになったとのことです。





なお、日本語版ではこれまで「Your Phone」という名称が使われておらず、Windows PC側アプリは「スマホ同期」、スマートフォン側アプリは「Windowsにリンク」となっています。



スマホ同期 を入手 - Microsoft Store ja-JP

https://www.microsoft.com/ja-jp/p/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E5%90%8C%E6%9C%9F/9nmpj99vjbwv



Windows にリンク - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.appmanager